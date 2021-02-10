البيضة المخصبة بـ6 دولارات..ما الاختلاف بينها وبين بيض المائدة..تفاصيل

قال الدكتور منير الصفتي، أستاذ ورئيس بحوث بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية ورئيس مجلس إدارة المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية Nile SPF، إن الفيروسات تحتاج لبيئة خلوية حية حتى تستطيع التكاثر والتعبير عن نفسها، وهنا تأتى أهمية بيض الخالى من المسببات المرضية الذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج لقاح مضاد للفيروسات ومنها كور نا، لذلك فإن كورونا ليس له مكان فى معاملنا.

وأضاف "الصفتى" خلال حوار خاص ، أنه تم وضع قواعد صيدلانية عالمية لإنتاج هذه النوعية من البيض، والمشروع المصرى يتبع القواعد الأوروبية المنظمة، ولذلك يتم تصدير البيضة الواحدة بما يعادل ٦ دولارات.

واستطرد: "الفرق بين البيض الخالى من المسببات المرضية وبيض المائدة، هو أن بيض المائدة به تلوث وبتعرضه إلى الغلى والتحمير يتم القضاء عليه، لكن البيضة الخالية من المسببات المرضية لا يوجد بها أى عوامل ملوثة دون التعرض للحرارة، ويتم الحكم عليها من خلال عدة اختبارات".

كان وزير الزراعة فد بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الانشاء، وحاليا لايوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال.