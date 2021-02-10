المستشار حنفي جبالي ينعى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

ويعد المستشار مقبل شاكر من شيوخ القضاة، وكان شاهدًا على كل العصور التي مرت بها السلطة القضائية في مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسي، كما ترأس نادي القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002.

