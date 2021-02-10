نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب "المصريين" يستعد لانتخابات المحليات بآليات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب "المصريين"، عن الدفع بعدد كبير من الكوادر الشابة في انتخابات المحليات المقبلة، موضحًا أنه سيتم اختيار الكوادر الأكثر شعبية وكفاءة ونشاطًا في الشارع مع مراعاة النسب التي حددها الدستور؛ لخوض الانتخابات من خلال تشكيل لجنة تقييم من خبراء الحزب ووضع خطة لخوض الانتخابات حال ظهور قانون المحليات؛ علاوة على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أمانات الحزب المختلفة حال الإعلان عن موعد بدء ماراثون الانتخابات.

وقال "بدر الدين"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يولي انتخابات المجالس المحلية أهمية قصوى؛ لا سيما لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين والتعامل مع جميع المشكلات والعقبات التي تواجه الدولة على أرض الواقع، موضحًا أن الحزب بدأ بالفعل في تقديم العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للكوادر الشابة في جميع المحافظات استعدادا لماراثون انتخابات المحليات.

وأضاف نائب رئيس حزب "المصريين"، أنه يجب الاستعداد جيدًا لماراثون انتخابات المحليات؛ وذلك وفق خطة موضوعة ومدروسة وبرامج تأهيلية أوصى بها رئيس الحزب المستشار حسين أبو العطا على مستوى المحافظات؛ مؤكدًا أنه سيكون هناك تمثيلًا قويًا للمرأة والشباب والعمل الميداني الفعال في تحديد احتياجات الدوائر والمشاكل التي تواجه المواطنين في القرى والمدن والأحياء.

وأوضح أن انتخابات المحليات المقبلة تحظى بأهمية كبيرة وبالغة؛ لما لها من استحقاق دستوري مهم لبناء مؤسسات الدولة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن الشارع المصري ينتظر بشغف انتخابات المحليات المقبلة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التروي والدفع بشباب يحظون بثقة الناخب المصري، ويعلمون جيدًا قضايا الوطن والتزامهم بسياسة الأحزاب التابعين لها، علاوة على ضرورة إلمام هؤلاء الشباب المرشحين بقضايا الشارع وحنكتهم في التعامل مع الأجهزة التنفيذية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار إلى أن الحزب نظم منذ شهور قليلة دورات تدريبية كثيفة للشباب بشكل منتظم ودوري؛ حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للاستحقاق الدستوري المهم، موضحًا أن الحزب في انتظار خروج قانون المحليات للنور، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي لأهميته الكبيرة للمواطن في حياته المعيشية اليومية وآلية تعامله مع كافة مرافق الدولة.

ولفت إلى أن انتخابات المحليات ستمثل البداية الحقيقية لممارسة المواطن حقه الدستوري في الرقابة على أعضاء المجلس المحلي؛ فضلًا عن محاسبة الأعضاء التنفيذيين من قبل أعضاء المجلس المحلي حتى لا يكون هنالك انفراد بالقرار ويكون هناك شكل من أشكال التعامل المسئول لأجهزة الحكم المحلي مع القيادات التنفيذية.

وأكد أن إجراء انتخابات المحليات سيُمكن شريحة كبيرة من الشباب من ممارسة العمل السياسي والرقابي، فضلا عن أنه سيطلق مساحة واسعة للمشاركة الحزبية في الحياة السياسية، الأمر الذي برز جيدا في عهد الرئيس السيسي؛ علاوة على إحكام الرقابة علي المحليات وخدماتها من خلال تضافر الجهود بين أجهزة الإدارة المحلية التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية وهو ما ينعكس بالإيجاب علي جودة الخدمات المقدمة للمواطن.