انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر.. تابع مميزات وأنواع القروض الجديدة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعد بنك مصر من أقدم وأعرق البنوك المصرية، وقد قام بإنشائه محمد طلعت حرب عام 1920، ومنذ ذلك الحين قام البنك بإنشاء أكثر من 26 شركة في مجالات عديدة ومختلفة، منها المجالات الاقتصادية تتمثل في عدة شركات مثل الغزل والنسيج وشركات التأمين وشركات الطيران وأيضا صناعه السينما، والي الآن تصل حجم الاستثمارات الحالية 162 مشروع قائما في العديد من المجالات، حيث أصبح بنك مصر له دور فعال في الاقتصاد المصري، وذلك عبر اعتمداه علي التوزيع الجغرافي الجيد حول جميع أرجاء جمهوريه مصر العربية، ويعتمد أيضا في إدارته علي احدث التقنيات المتطورة، التي بدورها تساعد المستفيد بطريقه سلسه وفعاله، وفي السطور القادمة نستعرض لكم أهم مميزات القروض الجديدة لبنك مصر وأنواعها.

قروض بنك مصر

يقوم مبدأ بنك مصر علي الحرص الشديد، علي إرضاء كافه العملاء ويأتي ذلك من خلال تقديم الخدمات المصرفية لتبيه جميع احتياجات العملاء وإزاله العراقيل التي تعيق إتمام العمليات المصرفية.

ولذلك يطرح البنك العديد من القروض المختلفة التي بدورها تشمل جميع احتياجات العملاء بكافه شرائحهم، وفيما يلي نستعرض كأفه الأنواع للقروض المصرفية.

القرض الشخصي

القرض الخاص بالتمويل العقاري

القرض الخاص بالسلع المعمرة

القرض الخاص باشتراكات الأندية

وتجدر الإشارة إلي أنه يقوم بنك مصر بتقديم كافه القروض سابقه الذكر إلي العاملين في القطاعين الخاص والقطاع العام، ويقدم أيضا عروض متميزه لأصحاب المهن الحرة التي تتثمل في الأطباء والمهندسين وأيضا الصيادلة، وأيضا يقدم برامج مصرفية جديدة ومتميزه للعامين في البنوك وشركات البترول والعاملين في شركات الاتصالات.

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أهم مميزات القروض الجديدة المقدمة من بنك مصر2021

حيث قد أعلن البنك عن العديد من المميزات الخاصة بالقروض الجديدة، فيتميز القرض الشخصي الجديد بأنه يستطيع العميل الحصول عليه من خلال إثبات الدخل الخاص به فقط، أو من خلال تقديم كشف حساب بنكي فقط وذلك دون اللجوء إلي التعهد من قبيل جه العمل الخاصة بالعميل أو تحويل الراتب الخاص بالعميل إلي البنك (بنك مصر)، وعلي ذلك يستطيع العميل الحصول عن طريق إثبات الدخل فقط أو تقديم كشف حساب بنكي الحصول علي قرض شخصي يبلغ الحد الأقصى له 500 ألف جنيه مصري، وفتره سداد تصل إلي ست سنوات من تاريخ الحصول علي القرض

وأيضا يقوم بنك مصر بإعطاء القرض الخاص بالسيارة وأيضا القرض الخاص بالسلع المعمرة وذلك من خلال عده برامج للتمويل مختلفه، علي أن يكون القرض بحد اقصي خمسمائة ألف جنيه مصري، و7 سنوات مم تاريخ الحصول علي القرض مده سداد، وذلك بنسبه 100% من ثمن السيارة أو ثمن السلع المعمرة، كما يقدم أيضا وثيقه تأمن للعميل مجانية علي الحياة، وتجدر الإشارة إلي تميز أيضًا القرض الخاص بإشتركات النوادي بذات المميزات سابقه الذكر باختلاف مده السداد إلي تكون أقصاها خمس سنوات فقط.

حيث يتبقى القرض الخاص بالتمويل العقاري، والذي يتميز بنسبه 90% من التمويل العقاري، وذلك يكون من قيمة العقار السكني الواحد، حيث يصل القرض الخاص بالتمويل العقاري المبلغ الخاص بالحد الأقصى 3 مليون جنيه مصريه، ومدة زمنية للسداد تصل إلى خمسه عشر عاما، وأيضا مع حصول العميل علي وثيقه تأمين للحياه مجانية.