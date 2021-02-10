"أمهات مصر" يقدمن التهنئة لمدرستين مصريتين ضمن أفضل 15 مدرسة علي مستوي العالم

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة إلي مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) ومدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM) لفوزهم ضمن أفضل مدارس علي مستوي العالم مشاركة في تحدي الجدول الدوري عام ٢٠٢٠.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن وجود مدرستين مصريتين ضمن قائمة الخمسة عشر مدرسة الأوائل علي مستوي العالم شيء مشرف ودليل علي نبوغ وتفوق أبنائنا المصريين مقارنة ورغك الإمكانيات المقدمة لطلاب دول العالم المتقدم، مستطرده: "المستقبل للمصريين".

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز مدرستين من مصر وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) ومدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM) ضمن أفضل مدارس علي مستوي العالم مشاركة في تحدي الجدول الدوري عام ٢٠٢٠. وكان الاتحاد الدولي للكيمياءالبحتة والتطبيقية قد أطلق النسخة الثانية من تحدي الجدول الدوري في عام ٢٠٢٠ .

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقع عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.