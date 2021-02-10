الأهلي يرسل خطاب للفيفا بشأن الشحات وكهربا

أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطاب الي "الفيفا" يوضح فيه موقفه من إيقاف اللاعبين حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وذلك عقب نهاية مباراة الأهلي أمام فريق البايرن ميونخ التي جرت مساء الأثنين الماضي في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الاعلم للأندية .

وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي علي إحترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظومة الطبية للبطولة، وفي مقدمتها الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيداً عن أي أمور أخري.

ويستعد المارد الأحمر لمباراته غداً أمام فريق بالميراس البيرازيلي الخميس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً وتقام المباراة بين بطل أفريقيا "النادي الأهلي"، وبالميراس بطل أمريكا الجنوبية، على ملعب المدينة التعليمية بدولة القطر المقام عليها البطولة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الأهلي كان أمام فريق البايرن ميونخ والتي أنتهت بنتيجة 2/0 لصالح البايرن، ويرتدي المارد الأحمر الزي الأساسي غداً، بينما يغيب عن المباراة لاعب الفريق علي معلول وذلك بسبب الإصابة التي تعرض إليها اللاعب أثناء احداث اللقاء والتي تسبب في غيابة ولمدة 15 يوماً بيعداً عن الملاعب.

ويعلق علي المباراة أحمد الطيب، ويسعي المارد الأحمر في تحقق نتائج جيدة أثناء اللقاء تعويضاً عن ماحدث في مباراة البايرن التي تسببت في إحزان جماهير القلعة الحمراء التي كانت تنتظر نتائج مشرفة، ولكن خيب امال الجماهير، ويأمل في تحقيق المركز الثالث بالميدالية البرونزية.

وأعلن اتحاد الكرة "الفيفا" طاقم حكام مباراة غداً:

حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي

المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار.

المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا.

الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

حكم الفيديو: الكندي درو فيشر.

مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد.

وجاءت قائمة الأهلي الخاصة بالبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي.

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.