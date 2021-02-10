إعتداء حوثي على مطار أبها السعودي.. ومصر تدين الهجوم الإرهابي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها السعودي، مؤكدًا أنه تم السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

ولفت التحالف، إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها السعودي وتهديد المسافرين المدنيين تعتبر جريمة حرب.

ميليشيات الحوثي

تمكن ميليشيات الحوثي اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.