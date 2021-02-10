إعتداء حوثي على مطار أبها السعودي.. ومصر تدين الهجوم الإرهابي

مطار ابها- ارشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها السعودي، مؤكدًا أنه تم السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.
ولفت التحالف، إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها السعودي وتهديد المسافرين المدنيين تعتبر جريمة حرب.
ميليشيات الحوثي
تمكن ميليشيات الحوثي اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
فيما أكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، قبل أيام، وكشف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة.
يذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
تعليق جمهورية مصر العربية على الحادث
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ١٠ فبراير الجاري، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.
وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.
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