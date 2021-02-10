حارس بالميراس للاعبي الأهلي: "نحن نعاني لكن سنريكم" !!

أكد ويفرتون، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس، على قوة المباراة القادمة في المونديال، وأهمية الفوز بمباراة الأهلي في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المٌقامة في قطر بالوقت الحالي وتختتم أحداثها في الثامنة مساء الغد، الخميس.

ويواجه الأهلي الميراس بطل كوبا ليبرتادورس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت "القاهرة" غدًا على ملعب "المدينة التعليمية" لحصد الميدالية البرونزية بعدما خسر الأول في نصف النهائي أمام تيجريس والثاني أمام بايرن ميونخ قبل يومين.

وقال ويفرتون عن مباراة الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " يجب أن نؤدي بكل قوة من أجل الفوز والحصول على الميدالية البرونزية في مباراة الغد أمام الأهلي، و لم نكن نرغب في خوض مباراة المركزين الثالث والرابع ولم يكن هذا طموحنا، لكن نحن الأن أمام تلك المباراة".

وأضاف حارس بالميراس تصريحاته عن مواجهة الأهلي: " نحن أبطال لبطولة كوبا ليبرتادورس في قارة أمريكا الجنوبية، كنا فخورين وسعداء ونريد الفوز دائمًا وعندما لا تسير الأمور كما يجب نشعر بالحزن بكل تأكييد".

وتابع: " حققنا موسم جيد الموسم الماضي، ونريد أن يظهر ذلك في مباراتنا القادمة أمام الأهلي، نهدف لإسعاد الجماهير وسنحاول الإستفادة من كل أخطاءنا والفوز في كل مبارياتنا المقبلة".

وأشاد حارس بالميراس عن تنظيم بطولة كأس العالم قائلا:" نحن نعيش أوقات ليست جيدة ولكنها عصيبة، لكن رأينا أن المرافق آمنة للغاية في قطر، ووجدنا نظام غير معتادين عليه في حياتنا اليومية ، لأن هناك خوف كبير في البرازيل بسبب فيروس كورونا لكن هنا نشعر بالأمان والراحة ونريد أن نشكركم".

طاقم حكام الأهلي وبالميراس

وجاء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس كالآتي:

حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي

المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار

المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا

الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار

حكم الفيديو: الكندي درو فيشر

مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد

موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ومن المقرر إقامة مباراة الغد أمام بالميراس في تمام الخامسة مساء علي ملعب المدينة التعليمية، وتبث قنوات بي ان سبورت والكأس أحداث المباراة.