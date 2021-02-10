من هو بوريس باسترناك الذي يحتفل جوجل بذكرى ميلاده

تسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن بوريس باسترناك، الكاتب والشاعر الروسي الذي احتفل "جوجل" بذكرى ميلاده الـ 131، حيث استبدل صورة صفحته الرئيسية بصورة بوريس باسترناك.

ولد الكاتب والشاعر الروسي بوريس باسترناك لأسرة فنية منفتحة في 10 فبراير 1890، حيث كان والده رسامًا وأستاذًا في معهد الفنون في روسيا، كما كانت والدته روزا عازفة بيانو مشهورة، ليأخذ منهم العديد من الخصال الفنية والحس المرهف الذي كان له عامل مؤثر على مسيرته المهنية.

استهل الكاتب الروسي حياته العملية بالعديد من الروايات التي كان لها أثر كبير على العالم أجمع، وكانت أشهر رواياته التي تحمل اسم "دكتور جيفاجو"، كما له العديد من المجموعات الشعرية الرائعة، وأبرزها "حياتي الشقيقة" والتي نالت شهرة كبيرة في روسيا مع طرحها في السوق.

نجاحات بوريس باسترناك

تحولت الرواية الشهيرة للكاتب الروسي بوريس باسترناك "دكتور جيفاجو" في عمل سينمائي عالمي 1965 وكان من بطولة الفنان المصري عمر الشريف والممثلة الإنجليزية الشهيرة جولي كريستي، وحصد الفيلم 5 جوائز أوسكار، ويحتل الفيلم المركز الثامن في قائمة أنجح الأفلام على مستوى ايراد شباك التذاكر العالمي، متجاوزا فيلم تايتانيك مع حذف معدلات التضخم.

وبعد مرور عام من نشر الرواية في عام 1958م، منح باسترناك جائزة نوبل للآداب، ولكنه رفضها رغم سعادته التي عبر عنها في خطاب أرسله للأكاديمية السويدية، وذلك نظرًا للإنتقادات الكثيرة الذي تعرض له من قبل الاتحاد السوفيتي.

الجدير بالذكر، أن وزير الثقافة الأسبق فلاديمير ميدينسكي قدم في أغسطس عام 2019، للمخرج كوينتين تارانتينو في موسكو نسخة طبق الأصل من أول كتاب من قصائد بوريس باسترناك، "التوأم في الغيوم" ، الذي صدر عام 1913.