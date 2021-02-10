سليمان وهدان فى ندوة دوت الخليج: التسعة المفصولين كان لهم دور فى عدم استقرار الحزب

سليمان وهدان خلال ندوة دوت الخليج
قال النائب سلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد:"إن التسعة المفصولين من حزب الوفد، كان لهم دور فى عدم استقرار الحزب الفترة الماضية.
سليمان وهدان: ورد تشاور واسع بِشأن التسعة المفصولين
وتابع عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، خلال حديثه لفريق تحرير دوت الخليج:" ورد تشاور واسع بين شيوخ وقيادات الحزب فى اتخاذ القرار بشأن التسعة المفصولين، وتم الاستقرار على هذا القرار".
وأكد رئيس الهيئة البرلمانيبة لحزب الوفد، سليمان وهدان:" من ضمن مهام رئيس الحزب حمايته من أى اختطاف أو مؤامرة أو انزلاق، والمستشار بهاء الدين أبو شقة مارس ذلك عندما استشعر وجود حالة من الاختطاف للحزب إلى مسار غير نطاق توجهات ومبادئ الحزب.
وأكد عضو مجلس النواب، سليمان وهدان:" نحن فى دولة قانون ومؤسسات، ومن حق المجموعة التى تم فصلها التوجه إلى القضاء، وعرض موقفهم واستكمال الاجراءات".
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