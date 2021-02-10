سليمان وهدان فى ندوة دوت الخليج: التسعة المفصولين كان لهم دور فى عدم استقرار الحزب

قال النائب سلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد:"إن التسعة المفصولين من حزب الوفد، كان لهم دور فى عدم استقرار الحزب الفترة الماضية.

سليمان وهدان: ورد تشاور واسع بِشأن التسعة المفصولين

وتابع عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، خلال حديثه لفريق تحرير دوت الخليج:" ورد تشاور واسع بين شيوخ وقيادات الحزب فى اتخاذ القرار بشأن التسعة المفصولين، وتم الاستقرار على هذا القرار".