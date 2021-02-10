مدرب الأهلي السابق لـ دوت الخليج: المارد الأحمر يستطيع الفوز بالبرونزية

أشاد أنور سلامة بأداء بعض لاعبي الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية.

أنور سلامة لـ دوت الخليج:

الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر:

قال أنور سلامة: "جمهور القلعة الحمراء مبسوط بالنتيجة، لكن من وجهة نظري النتيجة سيئة جدا بالنسبة لتاريخ النادي، بسبب الأداء السئ للنادي الأهلي في مباراة نصف النهائي أمام البايرن، وبعده عن مستواه كثيرا في اللقاء، علي الرغم من ظهور الشناوي وتألقة خلال أحداث المباراة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق : المارد الاحمر كان بإمكانه أن يقدم آداء أفضل بكثير، علي الرغم من غياب لاعبي الأهلي المحترفين.

وعلق سلامة عن إختيارات اللاعبين الأجانب قائلا: " هنا تكمن المشكله بسبب التعاقد مع لاعبي أجانب داخل صفوف الفريق وعدم مشاركتهم في مباريات كأس العالم للأندية، والتي تحتاج الي خبراتهم الدولية، وأري أن سبب عدم مشاركة هؤلاء إما وجهة نظر فينة أو تاثير من داخل مجلس الإدارة، هذة الصفقات تكلف النادي العديد من الأموال ولا يحقق النادي الإستفادة الكاملة منهم.

وعن رأيه في مباراة بالميراس غدا علق المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء: " مباراة الأهلي وبالميراس ستكون علي تحديد المركز الثالث بالبطولة، وبالميراس بطل البرازيل، ومن المعهود أن الكرة البرازيلية هي الأفضل في العالم، وبكل تأكييد سيأمل كلا الطرفين في تحقيق البرونزية.

وأضاف : الدحيل يمتلك داخل صفوفة ٩ أجانب أغلبهم برازيليون، وعلي الأهلي ان ينظر إلي مباراة بالميراس بطريقة مختلفة عن مباراة البايرن السابقة، فمن المعروف أن البايرن من أفضل ثلاث فرق في العالم ويمتلك لاعبين من ضمن أفضل لاعبي العالم أمثال ليفاندوفيسكي ومانويل نوير ومولر وغيرهم كثيرا .

واكمل: بالميراس فريق مجهول الهوية بسبب غياب متابعة الكرة البرازيلية والأمريكية، وسنجد في فريق بالميراس العديد من المهارات الفردية، لكن أعتقد أن جماعية الأداء ستغيب عن الفريق مقارنة ببايرن ميونخ، كما أن المباراة لن تكون سهله للأهلي".