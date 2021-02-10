من هي بسمة الكويتية المرتدة عن الاسلام بعد اعتناقها اليهودية

بسمة الكويتية، أثارت صخب واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ارتدت عن الديانة الإسلامية، بل وهاجمت الدين الإسلامي من خلال مقطع فيديو قصير نشرته على منصات السوشيال ميديا لتعلن عن طريقه اعتناقها الديانة اليهودية.

تسائل العديد من المواطنين عن هوية الفنانة بسمة الكويتية، بعدما أفزعت الدول الإسلامية أجمع بتصريحها المثير للجدل، مطالبين بسرعة إلقاء القبض عليها لتنال عقوبتها لما بدر منها.

ولدت الفنانة المثيرة للجدل بسمة الكويتية داخل دولة "الكويت" لأم كويتية وتحمل الجنسية الايرترية، سبق وطالبت بالحصول على الجنسية الكويتية لكنها قوبلت بالرفض لعدم توافر الشروط.

قدمت العديد من الأغاني الخليجية، توقفت عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية مرة أخرى، وحينما عادت كان أول تصريح لها آنذاك هو أنها ستكون ملكة الغناء خلال الفترة المقبلة.

يعرفها الجمهور باسم الشهر بسمة الكويتية، ولكن اسمها الحقيقي هو ابتسام الحميد الذي أكدته في العديد من البرامج والتصريحات المختلفة.

هاجمت بسمة الكويتية حفلات "هلا فبراير" والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة اداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.

تصريحات مختلفة لبسمة الكويتية

كانت قد صرحت في حوار سابق لها بأنها تتمنى أن تقدم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.

لفتت بسمة الكويتية في وقت سابق، إلى أن فارس أحلامها يجب أن يكون رومانسيًا حنونًا، ويقدرها ويقدر فنها، وأن يحب تربية الحيوانات الأليفة مثلها.

أكدت "بسمة" خلال أحد تصريحاتها الصحفية في عام 2018، أنها على يقين تام بأن الفن حرام وتتمنى الهداية من الله، كاشفة في الوقت ذاته بأنها تحب الفن وتعشقه.

كما أعلنت عن تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.

شائعات طاردت بسمة الكويتية

هناك العديد من الشائعات التي طرحت على السوشيال ميديا حول المطربة بسمة الكويتية في حياتها فكانت أبرزهم زواجها من ثري خليجي، ولكنها سرعان ما نفت الخبر قائلة: "أنا متزوجة من الفن، ولدي ابنتي فاطمة عمرها 9.. وبالمناسبة فطومتي تطمح إلى أن تغني باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية".