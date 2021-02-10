آخر أخبار صندوق دوت الخليج، هو بمثابة قاطرة تنمية لا تتوقف عن دعم الدولة المصرية فى مختلف المجالات سواء مشاريع تنموية أو خدمية، فهو بمثابة طوق نجاة للكثير من المصريين الذين تضرروا نتيجة عدد من الأزمات.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

تتدفق التبرعات على صندوق دوت الخليج انطلاقًا من رغبة حثيثة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والذى تلوذ بتلك الامدادات المادية من أجل تجاوز حالات خانقة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المشاريع التى قدمها صندوق دوت الخليج، فى مختلف المجالات، كما نتطرق للحديث عن نشأته وبداية تأسيسه وآخر المتبرعين الذين قدموا اسهامات مالية رغبة فى تجاوز الأزمات.

بيج رامي يتبرع إلى صندوق دوت الخليج

انطلاقًا من دور إنسانى محض، أعلن النجم الرياضى المعروف باسم "بيج رامي"، تبرعه مؤخرًا بمبلغ حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن تحويله 150 ألف جنيه إلى صندوق دوت الخليج، فى لافته إنسانية مميزة.

للصندوق دور كبير فى خدمة المجتمع المدنى، والعمل على توفير احتياجاته حيث ساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى مصر، خاصة فى محافظات الصعيد.

تقدم العديد من المؤسسات ورجال الأعمال الوطنيين مبالغ مالية للصندوق رغبة منهم فى دعم الدولة المصرية فى جميع المجالات، وكان رجل الأعمال المصرى رامي لكح، قد أعلن تبرعه بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما تبرعت هيئة قناة السويس بـ 40 مليون جنيه، وذلك لدعم الدولة عند جلب لقاح كورونا من الخارج.

يمكن التبرع إلى صندوق دوت الخليج، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى والتسجيل أو التواصل مع المسئولين، والأرقام موجودة على الصفحة الرئيسية، كما يمكن التبرع من خلال البطاقة الائتمانية.

صندوق دوت الخليج، مؤسسة وطنية بامتياز، دخلت منذ فترة إلى موسوعة جينيس العالمية، كأكبر قافلة مساعدات إنسانية، وذلك بعد مجهودات كبيرة من الكثير من المصريين الذى أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك على قدرتهم فى التضحية من أجل خدمة وطنهم.