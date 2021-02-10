وزير التعليم العالى: الانتهاء من أول اختبار ترخيص لمزاولة مهنة الطب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم الانتهاء من أول اختبار ترخيص مزاولة مهنة الطب، منوها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة "صنايعية مصر" للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.





وناقش الدكتور خالد عبدالغفار - خلال ترؤسه اجتماع شؤون المعاهد، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة - مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولى المهن الحرفية.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور عبدالغفار على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية.

كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، حيث حث وزير التعليم العالى رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم 2021 - 2022، وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا عدم التهاون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأبرز الدكتور عبد الغفار، أهمية دراسة إمكانية التوسع فى أنظمة التعليم الفنى وإتاحة الفرصة للراغبين فى استكمال مسيرة التعليم، مضيفا أن العالم كله يسعى للتوسع فى إتاحة فرص التعليم للراغبين، وكذلك توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأى وقت لاحق.

كما شدد على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا لجهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.

وقرر المجلس، تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التى لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.