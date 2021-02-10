26 فبراير.. بدء امتحانات التعليم المدمج ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور خالد عباس مدير المركز. وبحسب بيان صدر عن الجامعة، اليوم، فقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات منها الموافقة على بدء برنامج الإعاقة البصرية فى كلية علوم ذوى الإعاقة والاستعداد لأعمال امتحانات دور فبراير 2021 وفقا للقواعد المُتبعة فى كليات الجامعة فى الامتحانات مع تطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.

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