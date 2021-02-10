وزير الأوقاف يوجه بدراسة حالة جميع المساجد بعزبة الهجانة

جدة - نرمين السيد - شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة خاصة برئاسة الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، لدراسة حالة جميع المساجد التى تحتاج إلى رفع كفاءة بمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة.





وأوضح بيان صحفى، أن الوزير وجه بتكثيف برامج التوعية بها فور السماح بعودة الأنشطة والقوافل الدعوية، مع عقد دورة تدريبية خاصة وعاجلة لأئمة المساجد بها. جاء ذلك بالتوازى مع جهود الدولة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة منطقة الكيلو 4.5 (عزبة الهجانة).

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