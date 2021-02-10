مصادر: قرار فصل نواب الوفد وصل البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، إن القانون يؤكد أن تغيير الصفة الحزبية تقتضى إخطار رئيس المجلس بتغييرها بعد فصلهم، على أن يكون القرار بيد هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين، حيث تحيل الأمر بدورها للجنة الدستورية والتشريعية ويتم صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط عضوية المجلس، وإذا اتخذ المجلس قرارا بإسقاط العضوية يكون بثلثى الأعضاء نداءً بالاسم.

وأضافت المصادر، أن المجلس يتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا طبقا للائحة والدستور.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرر فصل بعض الأعضاء نهائيا ومنعهم من دخول الحزب و تضمن الفصل نواب بالبرلمان، أبرزهم النائب محمد عبد العليم داوود والذى تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد والدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ.

والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبى وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله وحمدان الخليلى وحاتم رسلان ومحمد حلمى سويلم وحسين منصور.