‏لمساعدة الفلاحين .. تنفيذ 8122 حقلا إرشاديا للقمح على مستوى المحافظات

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن العلماء والباحثون في المعهد يقومون بزيارات ميدانية المستمرة لمحصول القمح في المحافظات المختلفة وذلك لمشاهدة نمو النباتات ونتائج تطبيق حزمة التوصيات الخاصة لمحصول القمح وخاصة زراعة الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب.

وأكد أن حالة نمو المحصول جيدة جدا وفى طور طرد السنابل وأظهرت زيارة الحقول مدى فعالية تنفيذ حزم التوصيات الفنية فى حقول المزارعين بهدف زيادة إنتاج القمح في مصر مشيرا إلى أن وفد من قسم بحوث القمح برئاسة الدكتور وفاء العوضى رئيس قسم بحوث القمح وأعضاء القسم د.سامى رضا، د مصطفى عزب ،د صلاح عبدالمجيد ، د عادل هجرس،د أحمد القط ، أحمد على، د هدى مصطفى بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة يتابعون يوميا حالة المحصول والتأكد من تنفيذ الإرشادات الشهرية والتوصيات الفنية التي تصدرها الوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة من خلال معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الحقول الارشادية للقمح على مستوى الجمهورية بلغت 8122 حقلا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومشروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ‏لمساعدة الفلاحين علي الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية ، وزيادة الإنتاج.