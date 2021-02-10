مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الأمطار بمدينة طنجة بالمملكة المغربية

أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، ولذوي ضحايا الأمطار بمدينة طنجة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد بيان لوزارة الخارجية على تضامن مصر ووقوفها مع المغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.