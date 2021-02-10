مصادر تكشف لـ دوت الخليج حقيقة تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني وتعليق الامتحانات

كشفت مصادر حكومية عن حقيقة مستندات الجريدة الرسمية المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحمل إمضاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني لحين إشعار آخر، واستمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتعليق الامتحانات.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أنه لم يتخذ قرار حتى الآن بشأن السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.
كما أكدت المصادر الحكومية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا مطلع الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات منها استعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن مناقشة سيناريوهات استكمال الدراسة يأتي وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.
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