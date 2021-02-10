شراكة مصرية ألمانية لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية"، والمُوقعة في القاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وتتمثل هذه المساحات في 500,91 فدان ناحية منطقة جعل "أم الرويسات" بمركز بئر العبد، ومساحة 498,93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، و مساحة 500,46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد "يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح"؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.