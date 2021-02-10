"المنظمة الدولية للهجرة" من البرلمان: مصر جاذبة للهجرة لأنها دولة مستقرة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دى بويك، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس برئاسة طارق رضوان، بمبادرة قوارب النجاة التي أطلقتها مصر لمواجهة الهجرة غير القانونية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: إن مصر جاذبة للهجرة لأنها دولة مستقرة، وكل ما نسعى له هو الاستقرار في الدول الاخرى، ونتعاون مع الحكومات من أجل مواجهة الجرائم السيبرانية وتطوير المنظومة التشريعية هام جدا هنا، مضيفا: هناك آليات للتعامل مع المهاجر غير النظامي، ونتحدث مع هذه الفئات ولن نقبض عليهم، والتسجيل لدينا يجعل لهم الضمانة، ونقول لهم إننا لن نوشى بكم وبوضعكم غير المنظم.

وأوضح أن هناك اسباب أخرى للهجرة، منها أن الكثير من الشباب لديهم شهادات وسوق العمل لا يجعلهم يحصلون على فرص عمل تتماشي مع مؤهلاتهم لأسباب اجتماعية واقتصادية ويجب التعاون الدولي للتعامل مع هذا الأمر ومصر ملتزمة بهذا بشدة، مشيدا باستقبال مصر عدد كبير من المواطنين، قائلا: "هذا قد يكون عبء على الدولة وتكلفة كبيرة عليها.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، إلى أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية ومحاربتها من خلال جهات إنفاذ القانون بمنع الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: نأخذ في الاعتبار البعد الأمني ونحاول التأكد من عدم تنسيقهم مع المجموعات الإرهابية سواء في عمليات إرهابية أو تهريب أسلحة أو غير ذلك ونحاول أن نجد فرص عمل للشباب وتجنب المتاجرين بالبشر ورفع الوعي لدى الشباب أيضًا، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة والتهريب تقوم بحملة في كل البلاد التي تخرج منها الهجرة ونحاول الحصول على تمويل وتقف مصر لمساعدة المهاجرين وإعطائهم بديل، لكن هناك صعوبة في أن تستوعب الإثيوبيين والنيجيريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى.