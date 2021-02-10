نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح الشباب والرياضة يستضيف طلائع المحافظات بمسابقة الفنون المسرحية ضمن فعاليات "كنوز مصرية 7" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، اليوم طلائع محافظات ( الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ ) للمشاركة في مسابقة الفنون المسرحية إحدى مجالات التسابق بمسابقة "كنوز مصرية" في نسختها السابعة والتي تنظمها ( الإدارة المركزية للطلائع ) بالوزارة، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من كل من ( الدكتورة نبيله حسن محمود عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية – الدكتور حمدى عطيه محمد المدرس المساعد بقسم الديكور – الأستاذ باسم هشام صادق الصحفى بمؤسسة الاهرام ).

وقدم طلائع البحيرة مسرحية بعنوان "وبالوالدين احسانا" وتدور أحداث المسرحية حول بعض العادات القيمة في علاقاتنا بآبائنا، وكيفية احترامهم وتقديرهم، بالإضافة إلى نبذ العنف وقلة التقدير لهم، كما تثمن المسرحية صفات العدل في المواريث وتعظيم عادات الاصالة والكرم.

بينما قدم طلائع الإسكندرية مسرحية "مدينة الاحلام" ودارت أحداث المسرحية حول تصارع قوى الخير والشر فالخير يدعو الى الحب والنور والسلام والتسامح والعدل والايفاء بالوعود والعهود بينما يدعو الشر الى النفاق والكذب وعدم احترام الوعود والانانية والظلم والحقد، لينتصر في النهاية الخير والحب.

واختتمت فعاليات اليوم بعروض طلائع محافظة كفر الشيخ بمسرحية ( حكاية الولد ميشو ) ودارت احداث المسرحية حول الولد ميشو وتعويد الطلائع على اللعب بروح الفريق ودعوة للطلائع للاتحاد ففيه القوة، بالإضافة الى النهى عن الغرور ومحاولة تقبل الاخر.

جدير بالذكر ان فعاليات المسابقة تستمر حتى مارس المقبل بمشاركة 5000 من الطلائع من 140 فرقة فنية من شعب الفنون بمراكز الشباب بالمحافظات.