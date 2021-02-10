نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية برتوكول تعاون يتضمن إقامة وتأسيس أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.



وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن توقيع هذا البروتوكول اليوم في وجود الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يعد تتويجا وتوثيقا لآفاق التعاون المثمر والبناء في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأكيدا على أن جامعة الأزهر تهتم بالعلوم التقنية والتطبيقية جنبا إلى جنب مع اهتمامها بالعلوم الشرعية والعربية.



وأوضح المحرصاوي أن جامعة الأزهر تتميز عن سائر الجامعات بوجود قسم الفلك الشرعي بها، مشيرا إلى أن خريجي هذا القسم يحظون برعاية وثمار تعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.



وأكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، على سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة الأزهر، متمثلة في قطاع كليات العلوم والهندسة.



وقال إنه لشرف كبير أن يكون هناك تعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء المصرية، في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء، مشيرا بأن جامعة الأزهر هي القلعة الدينية الوحيدة التي تتفرد عن سائر الجامعات بتقديم كافة العلوم والمعارف، ليس للطلاب المصرين فقط، بل للوافدين من سائر دول العالم.



وأكد على أن هذا التعاون سوف تكون له ثمار علمية طيبة تسهم في بناء الوطن والارتقاء بمنظومة البحث العلمي للأجيال القادمة.



حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى قيادات كليتي العلوم والهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة.