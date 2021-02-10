نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها للمغرب وذوى ضحايا الأمطار بمدينة طنجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل أعربت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الأمطار بمدينة طنجة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن نصر تؤكد على تضامنها ووقوفها مع المغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

انتشلت السلطات المغربية المختصة بمدينة طنجة جثث 24 شخصا، وأنقذت 10 آخرين بعد تسرب مياه الأمطار لمصنع نسيج غير مرخص فى جراج سيارات تحت الأرض بفيلا سكنية، حيث تسبب تسرب مياه الأمطار صباح الاثنين الماضى في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.



وفتحت السلطات المغربية المختصة تحقيقا في الحادث إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروفه وحيثياته، وتحديد المسؤولين عنه