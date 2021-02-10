نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لصرف 500ج دفعة فبراير 2021 برقم البطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لصرف 500ج دفعة فبراير يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف الدفعة الجديدة التي قدمتها وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة الـ500 جنيه، التي يتم صرفها على ثلاث دفعات، وهذا هو ما يشغل بال الكثير من العمال بالوقت الحالي قبل أيام من القيام بصرف المنحة، وبالأخص بعد أن تداول الكثير من الأخبار فيما يتعلق بزيادة نسبة المستفيدين لمنحة العمالة الغير منتظمة للدفعة السادسة شهر فبراير2021، بعد أن تزايدت عمليات البحث عنه طرق الاستعلام للحصول على المنحة للعمالة الغير منتظمة والموعد المحدد لصرفها وهذا ما نطرحه عليكم اليوم من خلال المقال تابعونا.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لصرف 500ج دفعة فبراير

وفرت وزارة القوى العاملة لتخصيص مبلغ مالي لكي يتم صرفه لمستحقين الدفعة الجديدة السادسة للعمالة الغير منتظمة التي أتاحتها الوزارة لأكثر من 2 مليون عامل، على أن يتم صرف الدفعة الجديدة بالأيام المقبلة وكل التصريحات تؤكد قرب موعد صرف المنحة للمستحقين، والتي اهتمت الحكومة على أن تصل لكل مستحق وكافة العاملين ولا يملكون دخل ثابت في مصر، على أن الموقع يستقبل طلبات المتقدمين ساعة بساعة، للقيام بالاستعلام عن قيمة المنحة وموعد صرفها من قبل الوزارة، التي قد تم الإعلان عنها من خلال رئاسة الجمهورية بقرار من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعوا معنا خطوات الاستعلام من خلال موقع وزارة القوي العاملة.

خطوات الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة

بإمكانك الآن اتباع هذه الخطوات من أجل تسجيل الدخول للموقع والاستعلام عن المنحة المقدمة من قبل الوزارة والاستفادة من المنحة المقدرة بقيمة 500 جنيه:

يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص ( موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن المنحة )

) يتم النقر على خانة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

تظهر لك خانة قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

سوف يظهر أمامك كافة البيانات التي تتعلق بالمستعلم عنه والموعد المحدد لصرف المنحة والمكان الذي يتوجه عليه للحصول على المنحة.

ويمكنك ايضا الاستعلام عن المنحة من خلال الاتصال علي رقم 142، او يمكنك ارسال رسالة بها الرقم القومي لهذا الرقم وسوف يتم ارسال رسالة لك توضح موعد الصرف والمكان المحدد الخاص بك.