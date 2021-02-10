سليمان وهدان خلال ندوة دوت الخليج: سنتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة، وذلك بالتزامن مع خطط التنمية التى تنفذها مصر.

سليمان وهدان: سنتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة

وأشار عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، إلى أن ذلك سيساهم فى بنسبة كبيرة فى توزيع الأعباء، ويسهل من إجراء عملية التنمية المستدامة.

كما تحدث عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أكد أنها ثمار للتنوع الحزبي، ومن الممكن أن يجرى التنسيق معهم فى بعض الأمور.