سليمان وهدان خلال ندوة دوت الخليج
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة، وذلك بالتزامن مع خطط التنمية التى تنفذها مصر.
سليمان وهدان: سنتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة
وأشار عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، إلى أن ذلك سيساهم فى بنسبة كبيرة فى توزيع الأعباء، ويسهل من إجراء عملية التنمية المستدامة.
كما تحدث عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أكد أنها ثمار للتنوع الحزبي، ومن الممكن أن يجرى التنسيق معهم فى بعض الأمور.
كما علق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن المستجدات الأخيرة فى حزب الوفد، قائلًا:"إن التسعة المفصولين من حزب الوفد، كان لهم دور فى عدم استقرار الحزب الفترة الماضية.
وتابع عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، خلال حديثه لفريق تحرير دوت الخليج:" ورد تشاور واسع بين شيوخ وقيادات الحزب فى اتخاذ القرار بشأن التسعة المفصولين، وتم الاستقرار على هذا القرار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سليمان وهدان خلال ندوة دوت الخليج: سنتقدم بمشروع قانون لزيادة محافظات مصر ل ٣٨ محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.