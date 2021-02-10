مفاجأة.. الأهلي يواجه بالميراس بـ "لاعب من الثلاجة" !!

تنتظر جماهير القلعة الحمراء مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في إطار منافسات كأس العالم للأندية علي ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الغد ظهور أحد لاعبى الأهلي في التشكيل الأساسي للمباراة أو علي دكة بدلاء القلعة الحمراء بسبب النقص العددي بقائمة الأهلي بعد إستبعاد كهربا والشحات وكذلك إصابة علي معلول.

وعلم دوت الخليج أن مباراة بالميراس ربما تشهد الظهور الأول للنيجيري جونيور أجاي، بعد العودة من الإصابة، التي أصيب بها لاعب الأهلي خلال الفترة الماضية، ليدخل جناح الأهلي في قائمة مباراة الغد بعد مشاركته في المران الأساسي.

ومن المقرر أن يعتمد بيتسو موسيماني علي طريقة لعب جديدة خلال المباراة لتعويض غياب الثنائي، ويتوقف هذا الأمر علي جاهزية لاعبى الأحمر خلال أخر مران يخوضه المارد الأحمر في قطر، والأقرب للتشكيل سيتكون من طريقتين :

الطريقة الأولى: سيكون تشكيل الأهلي أمام بالميراس 4-3-2-1 وسيتخلي عن الطريقة التقليدية للمارد الأحمر 4-2-3-1، حيث سيضطر موسيماني للعب بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: والتر بواليا.

مع زيادة نسبة مشاركة المهاجم مروان محسن في تشكيلة الأهلي وتواجد جونيور أجاي، خاصة مع قلة عدد مهاجمي الفريق الأحمر.

الطريقة الثانية للأهلي من أجل تخطي المباراة :

ربما يلجأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لطريقة قد تبدو جديدة علي لاعبي القلعة الحمراء وهي 4-2-2-2 :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: ، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: مروان محسن ، والتر بواليا.

مع تواجد محمد شريف علي دكه بدلاء الفريق الأحمر كورقة رابحة مع الأهلي بجانب صلاح محسن واليو ديانج وأجاي الذي ربما يكون مفأجاة تشكيل مباراة الغد.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وتقام المباراة علي ملعب المدينة التعليمية في تمام الخامسة من مساء غد الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.