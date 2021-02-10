سليمان وهدان: إسقاط عضوية عبدالعليم داود ستعرض على البرلمان

تصريحات صادمة أطلقها رئيس الهيئة البرلمانية الجديد لحزب الوفد، سليمان وهدان، متعلقة بتصويت مجلس النواب في جلسة وشيكة على قرار إسقاط عضوية النواب المفصولين من الحزب مؤخرا، محمد عبدالعليم داود وياسر الهضيبي، كاشفا خلال الندوة الحصرية التي عقدها مجلس تحرير موقع دوت الخليج، إن رئيس الوفد أعلن أنه لن يتراجع عن تبليغ البرلمان رسميا بقرارته لدخولها حيز التنفيذ.

وأكد وهدان خلال الندوة مع موقع دوت الخليج: إن الأمر ليس محكوما بالأهواء، وإنما بالنصوص القانونية واللائحية التي كانت واضحة وحاسمة في مسألة أن ماجرى يعد تغييرا للصفة الحزبية، وهو مايتطلب عرض الأمر على مجلس النواب، سواء في هيئة مكتبه أو لجنته التشريعية ومن ثم الجلسة العامة، للفصل في استمرار عضوية النائبين في البرلمان من عدمه.

وشدد وهدان على أننا أمام أمر واقع الآن عقب القرارات الأخيرة لرئيس الوفد بهاء أبوشقة، تذهب بنا إلى أن أثر القرارات يحدث تغييرا في الصفة الحزبية للنائبين داود والهضيبي، وأن مسألة تصويت البرلمان على إسقاط العضوية، حتمية ولا نقاش فيها.