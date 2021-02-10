النشرة المرورية: كثافات بالأتوستراد وتحويلة بمحور النصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 65 إلى 70%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان مختار، ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090: "بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع الأحجام المرورية فى المنطقة المحصورة بين شارع سوريا وحتى كوبرى ستانلى، وبعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده، وأيضا بعض الأحجام المتفرقة بمحور قناة السويس المتجه من كوبرى محرم بك للكورنيش".

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد ارتفاع الأحجام فى طريق طلخا المتجه لشارع المشاية، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى، وأيضا محافظة بورسعيد بشارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها منزل الأتوستراد القادم من كارفور والمتجه لمناطق المنيب ودار السلام والمعادى.

ونصح صابر قائدى المركبات المتجهين لمناطق المعادى بسلوك نفق كارفور ثم مناطق المعراج ثم العودة للأتوستراد مرة أخرى، كما أشار إلى أن محور 26 يوليو يشهد حركة مرضية تماما.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المتفرقة، خاصة فى محور الأتوستراد نتيجة وجود أعمال توسعة أسفل الدائرى عند منطقة صقر قريش، وفيه تحويلات بهذه المنطقة، لذا يفضل سلوك كورنيش النيل، كما أنه نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

ونوه محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إلى أن هناك تحويلة مرورية بمحور النصر على مسافة 150 مترا، وتحديدا عند النادى الأهلى القادم من مناطق كوبرى المشير أبو غزالة، والمتجه لعباس العقاد، يسلك بعد منزل كوبرى أبو غزالة لشارع الفروسية ويخرج مرة أخرى عن منطقة سيتى ستارز بشارع عمر ابن الخطاب ويعود مرة أخرى لمحور النصر، وذلك لوجود أعمال إنشاء كوبرى للسيارات.