قرارات مهمة.. الوزراء يوافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى يأتى فى إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها فى سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، فى حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق فى التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، فى ظل تفشى فيروس "كورونا"، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية"، والمُوقعة فى القاهرة بتاريخى 23 و24 ديسمبر 2020.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيواني، وتتمثل هذه المساحات فى 500,91 فدان ناحية منطقة جعل ( أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498,93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادى حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، و مساحة 500,46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادى الجديد ( يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائى متاح)؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فى إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث نص التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل فى درجة البكالوريوس فى علوم التمريض، وكذا دبلوم الدراسات العليا فى علوم التمريض، والدبلوم المهنى فى التمريض، ودرجة الماجستير فى علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهنى فى التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة فى علوم التمريض (PHD)، ودرجة الدكتوراه المهنية فى التمريض (DNP)، وذلك على أن تكون هذه الدرجات فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية لكل درجة منها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.