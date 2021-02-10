القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية

عقد المجلس القومى للمرأة إجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور أعضاء وعضوات المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى سناء السعيد عضو المجلس بمناسبة عضويتها بمجلس النواب ٢٠٢٠.

واشارت الدكتورة مايا مرسي الى مشاركة المجلس القومي للمرأة فى مبادرة تطوير الـ١٥٠٠ قرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن دور المجلس يتمثل فى توعية المرأة بالمبادرة والمردود منها وخلق فرص تمكين اقتصادي وحياة كريمة للمرأة المصرية في القرى ، مشيرة إلى إستمرار المجلس القومي للمرأة فى إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

من جانبه أشار المهندس عمرو سليمان عضو المجلس إلى أن المجلس القومي للمرأة سيبدأ فى مشروع الشمول المالي "ميكنة مجموعات الإدخار والإقراض" بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإستهداف ٢٥٠ ألف سيدة فى ٩ محافظات خلال العام الحالى٢٠٢١ وتستمر حتى ٣سنوات.

كما عرضت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، والتى تشمل مجموعة من البرامج منها برنامج شغلنى الذى يوفر العديد من فرص العمل للسيدات ورفع كفاءة عمالة المرأة المصرية، كذلك مبادرة المشغل التى تم الإستفادة منها فى إنتاج العديد من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.