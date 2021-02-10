نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع محل خمور بحي عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت أجهزة حى عين شمس، من ضبط خمور منتهية الصلاحية فى أحد المحلات المتواجدة فى شارع الوحدة العربية المتفرع من شارع مصطفى حافظ.

كما تم غلق وتشميع المحل بالشمع الأحمر ، وتم تشميع العديد من المحال المخالفة المتواجدة فى نطاق الحى، وذلك خلال حملة تم شنها بالتعاون مع أجهزة الشرطة .

