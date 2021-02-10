نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس الأيام المقبلة “انخفاض الحرارة وعودة الأمطار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كما كشفت الهيئة عن أهم الظواهر الجوية التى ستتعرض لها البلاد خلال الفترة القادمة، كما تنبأت الهيئة بسقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، كما حددت خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من يوم غدِ الخميس 11 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 16 فبراير.

ونستعرض فى التقرير التالى أهم الظواهر الجوية التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية وكذلك مناطق سقوط الأمطار على البلاد فى الفترة المقبلة، حيث جاءت التوقعات كالتالي:-

يوم الخميس 11 فبراير تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون هناك شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية التى تؤدى إلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 12 فبراير تتوقع الهيئة انخفاض فى درجات الحرارة ما بين درجتين إلى ثلاث درجات، كما تظهر الشبورة بكثافة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

يوم السبت 13 فبراير تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة ويسود البلاد طقس مائل للدفء بالنهار وشديد البرودة بالليل، وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتنشط الرياح على المناطق الساحلية شمال وغرب البلاد.

يوم الأحد 14 فبراير تظهر الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء كما يتسم الطقس بالبرودة نهاراً وشديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء.

يوم الاثنين 15 فبراير تسقط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية الغربية، كما تظهر الشبورة الصباحية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية التى تؤدى إلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية.

يوم الثلاثاء 16 فبراير تتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى مدن القناة والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب الصعيد وشماله.