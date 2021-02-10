نجم الزمالك لـ دوت الخليج: أتمنى فوز الأهلي بالبرونزية.. والمباراة صعبة

أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق أن مباراة الأهلي غداً الخميس، أمام بالميراس البرازيلي في قمة الصعوبة، وأن مافعله لاعبي الأهلي بعد مباراة البايرن خطأ .

وقال تامر عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " أن مباراة الأهلي غدا أمام فريق بالميراس البرازيلي ستكون في قمة الصعوبة خاصة أن مواجهات الفرق اللاتينية أكثر صعوبة عن الفرق الأوروربية".

وتابع حديثة عن إيقاف الشحات وكهربا قائلاً: "أن ما فعلوه لاعبي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا من تجاوزات للفقاعة الطبية كان خطاء كبير في ظل هذه الظروف، وسيتأثر الأهلي بغيابهم".

وأختم حديثة قائلاً:"أنا لا أفضل التحدث عن أقاويل هروب علي معلول من مباراة بايرن ميونخ، ولكني أتمني فوز الأهلي لأنه يمثل مصر وإفريقيا".

ويستعد المارد الأحمر لمباراته غداً الخميس أمام فريق بالميراس البيرازيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ،وتقام المباراة علي ملعب المدينة التعليمية بدولة القطر المقام عليها البطولة، ويسعي الفريق في تحقيق الفوز والحصول علي الميدالية البرونزية كأفضل ثالث نادي في العالم بعد بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي.

يذكر أن المباراة ستذاع علي قنوات الكأس بتعليق أحمد الطيب ، ويسعي المارد الأحمر في تحقق نتائج جيدة أثناء اللقاء تعويضاً عن ماحدث في مباراة البايرن التي تسببت في إحزان جماهير القلعة الحمراء التي كانت تنتظر نتائج مشرفة، ولكن خيب امال الجماهير، ويأمل في تحقيق المركز الثالث بالميدالية البرونزية.

وأعلن اتحاد الكرة "الفيفا" طاقم حكام مباراة غداً:

حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي

المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار.

المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا.

الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

حكم الفيديو: الكندي درو فيشر.

مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد.

يدخل الأهلي البطولة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير .