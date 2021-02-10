"بيضيع مجهود الفريق".. انتقادات لاذعة لـ محمد صلاح من نجم مانشستر

وجه جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي سابقا، انتقادا لاذعا لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، وذلك لأانه يحبط زملاءه داخل الملعب بالطريقة التي يلعب بها على حد قوله.

وقال جاري نيفيل في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية: " صلاح يفقد كرات كثيرة داخل الملعب، ويضيع مجهود الفريق في أكثر من مناسبة، لذلك فإن البقية تصاب بالإحباط جراء ذلك".

وأكمل نيفيل انتقاده الذي شمل كلا من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ضلعي هجوم الريدز بجانب الفرعون المصري، مستندا على ضعف أداءهم وفعاليتهم الهجومية في الفترة الأخيرة.

وتلقى ليفربول هزيمة مذلة من فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي





سجل جوندوجان الهدف الأول للسيتي بالدقيقة 49، ثم تعادل محمد صلاح لليفربول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 62.

وفي الدقيقة 76 سجل السيتي الثاني عن طريق جوندوجان بعد تمريرة خاطئة من أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى فودين الذي راوغ مدافعي ليفربول، وأرسل عرضية رائعة إلى جوندوجان سددها داخل الشباك.

ولم ينتظر السيتي كثيرا حتى ضرب بالثالث في الدقيقة 79 بعد تمريرة خاطئة من أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى سيلفا الذي مررها بطريقة رائعة من فوق حارس ليفربول، وسددها سترلينج برأسه داخل الشباك.

وجاء الرابع والأخير بالدقيقة 86 بعد تمريرة من خيسوس إلى فودين يمين منطقة الجزاء الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية اخترقت الشباك.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة.