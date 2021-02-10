تصريحات نارية.. سليمان وهدان يكشف في ندوة دوت الخليج مصير عبدالعليم داوود..والإيجار القديم تحت القبة برعاية وفدية

مجموعة من الأسئلة الساخنة، والملفات الهامة، ومحاور النقاش الدسمة، التي طرحها مجلس تحرير موقع دوت الخليج، في حضور رئيس الهيئة البرلمانية الجديد لحزب الوفد، النائب البرلماني المخضرم سليمان وهدان، والذي تطرق إلى مجموعة من قضايا الساعة، وعلى رأسها التغييرات الأخيرة في البيت الوفدي.

اللقاء الذي تواصل مع وهدان لم تنقصه الصراحة والوضوح، خاصة فيما يجرى من قرارات بخصوص فصل مجموعة من قيادات الحزب، حيث أكد وهدان أن القرار اتخذه رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة بالعودة والتشاور مع شيوخ "بيت الأمة"، وأنه لم يكن قرارا منفردا، وإنما جاء بناءا على حيثيات غاية في الخطورة.

وأوضح وهدان خلال تصريحات المتميزة: ماجرى خلال الساعات الماضية، يعود إلى 6 أشهر سابقة، منذ احتدام التنافسيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، ومنذ بداية تصاعد الجدل، ورئيس الحزب يرصد ممارسات ومخالفات وتجاوزات حزبية، استدعت القرارات التي أتخذها أبوشقة ورأى أنها الأنسب والأصلح لانطلاق الوفد إلى مرحلة جديدة.

وكعادة سليمان وهدان في التحدث بصراحة ووضوح قال إن مسألة إسقاط عضوية النائبين محمد عبدالعليم داود وياسر الهضيبي، محكومة بالقانون واللوائح، وأن ماجرى بحق النائبين يعد تغيير للصفة يستدعي التصويت في اللجنة التشريعية ومن ثم الجلسة العامة على إسقاط عضوية النائبين من عدمه.