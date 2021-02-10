مسلسل لؤلؤ الحلقة 34.. مفاجأة اكتشاف قاتل "مي عمر"

مسلسل لؤلؤ الحلقة 34 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع اقتراب اكتشاف مغزى المسلسل وقاتل لؤلؤ "مي عمر".

ينتظر العديد من جماهير الوطن العربي مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 34 على نار أحر من الجمر، لمعرفة القاتل المبهم وسط تلك الدائرة العدائية التي تحيط بها، وظهورهم واحد تلو الآخر على مدار رحلة المسلسل التي جذبت قطاع كبير من الجمهور.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 34

شهدت أحداث مسلسل لؤلؤ مؤخرًا العديد من المفاجأت الكبرى التي كانت بدايتها اكتشافها لخيانة صديقة عمرها "مروة" التي ترعرعت معها في دار الأيتام، إلا أنها اكتشفت خيانتها وترتيباتها القاسية لسرقتها ومساومتها على مبلغ مالي كبير بعدما لجئت لـ بدر "محمد الشرنوبي" لتنفيذ خطتها الشنيعة.

أظهرت الحلقة السابقة من مسلسل لؤلؤ عودة بدر عن مخطته مع مروة ليذهب إلى لؤلؤ ويعترف لها بكل تفاصيل خطة صديقتها لإنهاء تلك اللعبة، ولكن مروة لن تنهيها بعد على الرغم من ذهابها إلى لؤلؤ كي تسامحها عن ما بدر منها، إلا أنها لاتزال تستكمل خطتها.

الأحداث السابقة من مسلسل لؤلؤ

كشفت الحلقة السابقة عن استعداد لؤلؤ لمواجهة مروة بنفس طريقتها بطريقة غير مباشرة، وكذلك كاميليا التي تتوعد لها بسبب الشائعات التي ألقت أذنيها لها وتعايشت داخلها لتنقلب علاقتها بلؤلؤ إلى الأسوء بتخطيط من مدير أعمالها "ماهر".

تعيد الحلقة الجزء الأول من المسلسل حيثما تتذكر لؤلؤ من قام بإطلاق النيران عليها، لتفجر المفاجأة خلال الساعات القليلة القادمة.