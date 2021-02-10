يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك كي يستطيعون الإستعداد لصرف مستحقاتهم المالية من البنوك.

تستعد وزار المالية لصرف رواتب شهر فبراير لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري، على أن تكن حتى يوم 25 فبراير.

قسمت الوزراة عمليات صرف الرواتب للموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف رواتب شهر فبراير الجاري

تبدأ عملية صرف رواتب العاملين في الوزرات خلال اليوم الأول الموافق 23 فبراير الجاري، بكلًا من وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

بينما ستتلقى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

الجدير بالذكر، أن وزارة المالية تعمل على صرف مرتبات لأكثر من 6 مليون موظف حكومي، لذلك تعمل الوزارة على تغيير موعد الصرف بنسبة بسيطة كي لا يتم تزاحم المواطنين أثناء صرف المرتبات، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في تفشي عدوى فيروس كورونا بين العديد من المواطنين بسبب التزاحم أثناء موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، لذا تم تقسيم العمال على أيام مختلفة لتجنب تلك الأزمة التي يمر بها العالم حاليًا، حيث حاول العديد من البلدان تخطي تلك الأزمة بعدة إجراءات مختلفة تتماشة مع الحياه، حيث أقبلت الجهات المعنية بصرف المرتبات على التعقيم بشكل دائم لجميع الماكينات، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية للحفاظ على مسافة آمنة بين المواطنين.