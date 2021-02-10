صور.. الأوقاف توقع 21 بروتوكولا لتدريب الأئمة مع عدد من الجامعات

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الأوقاف، 21 بروتوكولا مع إحدى وعشرين جامعة، فى إطار الجهود المبذولة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها فى جميع المجالات، وفى إطار استراتيجية بناء الوعى لعام 2021م.





وأوضح بيان صحفى، أن الجامعات هى: "جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بنى سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادى الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادى – جامعة مطروح – جامعة المنوفية – كلية التربية بالغردقة – جامعة دمنهور – جامعة دمياط". وتابع البيان: قد تم البدء الفعلى فى تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث عشرة جامعة، وأن الوزارة ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها فى الحقل الدعوى والإدارى.

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