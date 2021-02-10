نائب وزير الخارجية يجرى مشاورات مع رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - عَقد السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جاد، رئيس الوفد التفاوضى المصرى لتغير المناخ، بمشاركة الوفد التفاوضى، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات بمقر وزارة الخارجية مع الوزير البريطانى ألوك شارما، رئيس الدورة المقبلة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والوفد المرافق له.





وتم خلال الاجتماع تناول الرؤى والأولويات المصرية فى مفاوضات تغير المناخ، وسبل إنجاح تلك المفاوضات خلال الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقاده فى مدينة جلاسجو فى نوفمبر القادم، ومناقشة سبل التعاون الثنائى فى مجال تغير المناخ. واستعرض نائب وزير الخارجية والوفد التفاوضى المصرى الموقف الوطنى إزاء القضايا العالقة فى مفاوضات تغير المناخ، مؤكداً أهمية إحراز تقدم ملموس فى قضية التمويل لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها فى إطار الاتفاقية الإطارية وإيلاء اهتمام أكبر لقضية التكيف مع التغيرات المناخية. وشدد على ضرورة تبنى مؤتمر الأطراف القادم لأجندة متوازنة تراعى مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتستند إلى المبادئ الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لاسيما مبدئى المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والإنصاف. كما أعرب الجانب المصرى عن التزامه بمواصلة الجهد لإنجاح مفاوضات تغير المناخ، والذى تجسد مؤخراً بالتقدم بعرض رسمى لاستضافة الدورة التالية الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى مصر فى 2022 نيابة عن القارة الإفريقية. ومن جانبه، أكد الوزير البريطانى أن زيارته لمصر تأتى فى إطار الدور المصرى الهام فى مفاوضات تغير المناخ فى إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمى وسياساتها الرائدة فى هذا الشأن لاسيما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة وإصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأشاد المسؤول البريطانى بالخطوات الهامة التى تقوم بها مصر لبلورة سياسات متكاملة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على المستوى الوطنى. رحب الجانبان المصرى والبريطانى بالتعاون المثمر بينهما فى إطار رئاستهما المشتركة لـ "تحالف عمل التكيف"، والذى يُعد امتداداً لمسار التكيف والتحمل المنبثق عن قمة سكرتير عام الأمم المتحدة للمناخ 2019. ويهدف إلى قيادة ودفع وتيرة الجهد الدولى بشأن قضية التكيف مع التغيرات المناخية والتى تمثل أولوية متقدمة لمصر وللدول النامية بسبب التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ. واتفق الجانبان على مواصلة وتعزيز التشاور الثنائى حتى مؤتمر الأمم المتحدة القادم فى جلاسجو.

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