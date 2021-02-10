عاجل.. الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى

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ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذى يزعم تأجيل بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
وشدد المجلس فى بيانه أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المنشور المزيف.
وأهاب مجلس الوزراء بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.
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