صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم بيج رامى ويطلق اسمه على منشأة رياضية

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفقا لبيان صحفى، أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ أن يكون بيج رامى أحد أبنائها، المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلا جديدا، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس، لتصل الأجيال القادمة فى نفس مستواه.

وقال إنه يعلم أنه هناك تعاون بين بيج رامى ووزارة الشباب والرياضة، لتبنى مشروعا رياضياً لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة فى كل المجالات، مكرراً التهنئة لبيج رامى مقرراً إطلاق اسمه على منشأة رياضية، متمنياً ان يخوض سباقات أخرى ويفوز بجوائز عالمية.

وعبر بيج رامى عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكداً أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يكون جيلاً يكون من بينهم أفضل منه، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وتحديد الأهداف، وتخطى أى تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك فى العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا أن يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه رفض لأن يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى.