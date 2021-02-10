رسميا| الحكومة تنهي الجدل بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لمنشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا، مُشددًا على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وكان قد نفت مصادر حكومية في تصريحات لصدى البلد حقيقة مستندات الجريدة الرسمية المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحمل امضاء الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني لحين إشعار اخر ، واستمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات ، وتعليق الامتحانات .

واكدت المصادر في تصريحات، إنه لم يتخذ قرار حتي الان بشان السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

واكدت مصادر حكومية ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يتراس اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا مطلع الاسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات منها استعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

واشارت المصادر الى ان مناقشة سيناريوهات استكمال الدراسة ياتي وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.