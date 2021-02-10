أخبار مصرية

ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينية المغشوشة بحي عين شمس

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينية المغشوشة بحي عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم عين شمس وبعض من قيادات الحي، حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع مرة أخرى.

ونجحت أجهزة حى عين شمس، فى ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينى المهربة بالأكشاك المخالفة، حيث تم مصادرة المضبوطات، لخطورتها على صحة المواطنين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا