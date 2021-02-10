نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم، حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر،.

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأكد مجلس الوزراء أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا، مُشددًا على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

