انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد الطرق الأمثل للاستعلام عن الحساب في بنك مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم الطرق الأمثل والمختلفة للاستعلام عن الحساب في بنك مصر، حيث إنه قد بات بنك مصر من البنوك المميزة التي يمتاز بتطوير طرق المعاملات البنكية المختلفة للعملاء، لكي يقدم الخدمة الأفضل دائما ويحث العملاء على مواصلة التعامل السلس والبسيط، ولذلك نستعرض أمامكم إحدى تلك الخدمات لبنك مصر، ألا وهي طرق الاستعلام عن الحساب في بنك مصر2021.

حيث إنه قد قام بنك مصر بتوفير أكثر من طريقة، يستطيع من خلالها العملاء الخاصة ببنك مصر الاستعلام عن الحساب الخاص بهم، وعلي ذلك فأنه يعد من أهم وأفضل طرق الاستعلام عن الحساب عن طريق الاستعلام الإلكتروني الخاص ببنك مصر، وكذلك الاستعلام عن طريق الفروع المختلفة الخاصة بالبنك، وأيضا يمكنك الاستعلام عن طريق الصراف الآلي، وفي السطور القادمة نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن حسابك الخاص في بنك مصر.

الاستعلام الإلكتروني بنك مصر 2021

أولا علي العميل القيام بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بنك مصر اون لاين، عن طريق الإنترنت.

كذلك علي العميل الكبس علي علامة التبويب الخاصة بالمعاملات البنكية لبنك مصر.

وأيضا بعد ذلك علي العميل القيام بعملية تسجيل الدخول، عن طريق كتابه إسم المستخدم وأيضا كلمه المرور الخاصة بالحساب.

ثم بعد ذلك عليك اختيار نوع الحساب، وبعد ذلك تستطيع الحصول علي كشف حساب شامل ومفصل إلكتروني، عليه جميع البينات الخاصة بالعميل.

الاستعلام عن طريق الهاتف المحمول

أولا علي العميل القيام بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص ببنك مصر، وذلك من خلال المتجر الخاص بهاتفك.

بعد ذلك علي المستخدم الكبس علي اسم البنك (بنك مصر)، ثم بعد ذلك وضع رقم التعريف الخاص بالمستخدم (العميل).

وأخيرا علي المستخدم الكبس علي خيار تبويب الرصيد الخاص بالحساب، وذلك للإستعلام عن الرصيد الخاص والمتبقي للعميل.

الاستعلام من خلال الصراف الآلي بنك مصر

أولا علي العميل القيام بإدخال البطاقة الخاصة بالخصم المباشر، وهي التي قد حصل عليها العميل من البنك مسبقا.

ثم تأتي الخطوة التالية وهي إدخال الرقم السري واختيار اللغة التي يستطيع العميل إتمام العملية بها.

ثم بعد ذلك الكبس علي خيار الاستعلام عن الرصيد.

وأخيرا سيظهر أمامك علي الشاشة، جميع بيانات الحساب الخاص بك.

الاستعلام من خلال الفروع المختلفة الخاصة ببنك مصر

ألا وهي الطريقة التقليدية للاستعلام منذ بداية افتتاح البنك، وهي أن يقوم العميل بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك لديه، وأن يطلب من الموظف المختص كشف للحساب الخاص بالعميل.

اقرأ أيضا: بنك مصر.. تابع مميزات وأنواع القروض الجديدة 2021