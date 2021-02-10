تأجيل الامتحانات.. وزارة التربية والتعليم توضح مصير الطلاب

عاد هاشتاج تأجيل الامتحانات ليحتل الصدارة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

انتشرت العديد من المطالبات لتأجيل موعد الامتحانات لبعد شهر رمضان، وغيرها من الاقتراحات التي أشارت إلى ضرورة تأجيل الامتحانات لوقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.

حقيقة تأجيل الامتحانات

ناشد العديد من الطلبة والطالبات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ليتم تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولكن لن يتم تأجيل الدراسة أو الامتحانات من قبل الوزراة حتى الآن.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة تأجيل الامتحانات والدراسة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى اللحظة الراهنة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الجدل على مدار عام كامل.

الامتحانات خطر ياريس

وعلى الجانب الآخر، دشن عدد من الطلاب هاشتاج الامتحانات خطر ياريس، مناشدين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدراسة إمكانية تأجيل الامتحانات بسبب الخطورة التي من الممكن أن تصيب طلاب المدارس خلال فترة الامتحانات.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد قرر برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

أكدت وزراة التربية والتعليم، أن ليس هناك أي داعي لتأجيل الامتحانات، لافتة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية في موعدها المحدد حسب ما أعلنته مسبقًا.