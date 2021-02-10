نادر نسيم: مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى 40 مليون مواطن.. أبرز مزايا ونجاحات برنامج الإصلاح

أكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وعملها المتواصل بتوجيهات الرئيس السيسي لتوسيع مظلة "الحماية الاجتماعية".

نادر نسيم: 40 مليون مواطن مصري يستفيدون مظلة الحماية

واضاف عضو مجلس الشيوخ، نادر نسيم، خلال تصريحات له اليوم، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في العمل الاجتماعي الرسمي، سواء نحو الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا أو المرأة المعيلة أو الأطفال الأيتام أو غيرهم، حتى أصبحت المظلة تشمل نحو 40 مليون مواطن مصري يستفيدون من خدماتها التي تقدمها وتدعمها الدولة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي، ولكن أيضًا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية.

واوضح نائب بني سويف ان من أبرز نجاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، أنه لم يغفل الفقراء والمحتاجين، بل هناك مهمة واضحة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، ومد المظلة وفق بيانات الوزارة الرسمية، لتشمل الصحة والتعليم والاسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة.

كما لفت نسيم، أن هناك توسعا كبيرًا في مجالات الدعم، كما ان الدولة لم تتخلى عن دورها سواء عبر الدعم السلعي أو الدعم النقدي لعشرات الملايين من المصريين.