الحكومة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

رئيس الوزراء- ارشيفية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
مجلس الوزراء يوضح حقيقة تأجيل الدراسة
وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
وأشارت الحكومة، إلى أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
وأهاب مجلس الوزراء، بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
كان قد أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
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